Кратко:
- Репортер погладила Трампа микрофоном
- Как он отреагировал
Президенту США Дональду Трампу пришлось пережить странный момент, когда микрофон на подвесной стойке ударил его по лицу во время пресс-конференции на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде.
Как пишет The Daily Mail, Трамп обращался к прессе перед тем, как покинуть округ Колумбия после своей речи в Министерстве юстиции. Трамп был в приподнятом настроении, когда собирался покинуть территорию и ответил на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке.
Внезапно микрофонная стойка репортера погладила Трампа по губам.
Трампу пришлось закрыть глаза, чтобы избежать дальнейшего контакта, и отклониться от штанги.
В конце концов, однако, он смог увидеть смешную сторону неудобной ситуации.
"Она только что попала на телевидение сегодня вечером. Она только что стала большой историей сегодня вечером", — сказал Трамп об операторе микрофона.
Он спросил, не в силах сдержать смех: "Вы это видели?".
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Как сообщал Главред, политический эксперт Тарас Загородний заявил, что у президента США Дональда Трампа нет инструментов для того, чтобы быстро решить проблему войны в Украине.
Как известно, еще будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что это заявление все еще в силе.
В то же время, британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой.
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