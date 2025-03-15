По губам: журналистка погладила Трампа

Трамп угодил в очередной конфуз и прославил репортера на все США.

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Трампа погладили по губам / Коллаж Главред, скриншот видео

Кратко:

Репортер погладила Трампа микрофоном

Как он отреагировал

Президенту США Дональду Трампу пришлось пережить странный момент, когда микрофон на подвесной стойке ударил его по лицу во время пресс-конференции на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде.

Как пишет The Daily Mail, Трамп обращался к прессе перед тем, как покинуть округ Колумбия после своей речи в Министерстве юстиции. Трамп был в приподнятом настроении, когда собирался покинуть территорию и ответил на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке.

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Внезапно микрофонная стойка репортера погладила Трампа по губам.

Трампу пришлось закрыть глаза, чтобы избежать дальнейшего контакта, и отклониться от штанги.

В конце концов, однако, он смог увидеть смешную сторону неудобной ситуации.

"Она только что попала на телевидение сегодня вечером. Она только что стала большой историей сегодня вечером", — сказал Трамп об операторе микрофона.

Он спросил, не в силах сдержать смех: "Вы это видели?".

Дональд Трамп / скриншот

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, политический эксперт Тарас Загородний заявил, что у президента США Дональда Трампа нет инструментов для того, чтобы быстро решить проблему войны в Украине.

Как известно, еще будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что это заявление все еще в силе.

В то же время, британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой.

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