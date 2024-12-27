Погиб 16-летний актер, звезда популярного фильма

Вы узнаете:
- Что случилось с молодым актером
- Какой ролью он прославился
Молодой актер Хадсон Мик, известный по роли детской версии главного героя в популярном боевике "Малыш на драйве" и по нескольким ролям в сериалах, умер после падения с движущегося автомобиля в Алабаме.
Как пишет The Hollywood Reporter, ему было 16 лет. Несчастный случай с Миком произошел 19 декабря в Веставия-Хиллз, штат Алабама, и он "получил травмы от удара тупым предметом, упав на дорогу с движущегося автомобиля", сказал главный заместитель коронера.
Подросток был доставлен в местную больницу, но скончался "мирно" в субботу, согласно некрологу, размещенному на сайте похоронного бюро Searcy Funeral Homes.
Мик появился в нескольких второстепенных ролях на телевидении и в короткометражных фильмах, прежде чем получил роль в "Малыш на драйве". Фильм был кассовым хитом, что помогло карьере Мика продвинуться вперед. Он также отметился в сетевых сериалах "Макгайвер", "Наследие" и "Найденный".
У Хадсона остались родители Дерек Фирт Мик и Лани Уэллс Мик; старший брат Такер Фирт Мик.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.
Также ушел из жизни американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс, который стал популярен, как голос Муфасы в мультике "Король Лев" и Дарта Вейдера в кинофраншизе "Звездные войны".
Вас также может заинтересовать:
- "Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер
- "Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей
- "Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред