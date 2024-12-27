Погиб 16-летний актер, звезда популярного фильма

Парень стал жертвой нечестного случая.

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Умер Хадсон Мик / Коллаж Главред, фото Instagram/hudsonmeek

Вы узнаете:

Что случилось с молодым актером

Какой ролью он прославился

Молодой актер Хадсон Мик, известный по роли детской версии главного героя в популярном боевике "Малыш на драйве" и по нескольким ролям в сериалах, умер после падения с движущегося автомобиля в Алабаме.

Как пишет The Hollywood Reporter, ему было 16 лет. Несчастный случай с Миком произошел 19 декабря в Веставия-Хиллз, штат Алабама, и он "получил травмы от удара тупым предметом, упав на дорогу с движущегося автомобиля", сказал главный заместитель коронера.

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Подросток был доставлен в местную больницу, но скончался "мирно" в субботу, согласно некрологу, размещенному на сайте похоронного бюро Searcy Funeral Homes.

Мик появился в нескольких второстепенных ролях на телевидении и в короткометражных фильмах, прежде чем получил роль в "Малыш на драйве". Фильм был кассовым хитом, что помогло карьере Мика продвинуться вперед. Он также отметился в сетевых сериалах "Макгайвер", "Наследие" и "Найденный".

У Хадсона остались родители Дерек Фирт Мик и Лани Уэллс Мик; старший брат Такер Фирт Мик.

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