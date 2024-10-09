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Поправилась на 8 кг: солистка А-студио вышла в свет

Алена Кюпели
9 октября 2024, 16:53
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Топурия призналась, что не может сбросить восемь килограмм.
Топурия станет многодетной мамой в скором времени
Топурия теперь многодетная мать / Коллаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия, которая родила третьего ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком, вышла в свет.

По информации пропагандистских СМИ, артистка появилась на премьере фильмы, посвященному своей же группе, а также продемонстрировала фигуру после родов.

К слову, Топурия набрала 8 килограммов, когда родила своего третьего ребенка.

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Кто такая Кети Топурия

Кети Топурия - грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио". С ноября 2020 года состоит в официальном браке с Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. В 2024 году у пары родилась дочь Николь.

"Не считаю, что я прекрасно выгляжу, потому что у меня еще восемь лишних килограммов, и они не так быстро, кстати, сбрасываются, как в прошлый раз. Возраст, все-таки… Как пытаюсь сбросить? Правильное питание. Начинаю прекращать есть тесто, сахар. Но пока у женщины гормоны не придут в себя, хоть ешь, хоть не ешь", - сказала 38-летняя певица.

Кети Топурия не может сбросить 8 кг
Кети Топурия не может сбросить 8 кг / Фото Стархит

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Напомним, ранее Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.

Также ранее Кети Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram.

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