Поправилась на 8 кг: солистка А-студио вышла в свет

Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия, которая родила третьего ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком, вышла в свет.
По информации пропагандистских СМИ, артистка появилась на премьере фильмы, посвященному своей же группе, а также продемонстрировала фигуру после родов.
К слову, Топурия набрала 8 килограммов, когда родила своего третьего ребенка.
Кто такая Кети Топурия
Кети Топурия - грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио". С ноября 2020 года состоит в официальном браке с Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. В 2024 году у пары родилась дочь Николь.
"Не считаю, что я прекрасно выгляжу, потому что у меня еще восемь лишних килограммов, и они не так быстро, кстати, сбрасываются, как в прошлый раз. Возраст, все-таки… Как пытаюсь сбросить? Правильное питание. Начинаю прекращать есть тесто, сахар. Но пока у женщины гормоны не придут в себя, хоть ешь, хоть не ешь", - сказала 38-летняя певица.
Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:
Напомним, ранее Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.
Также ранее Кети Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram.
Вас также может заинтересовать:
- Кети Топурия развелась с мужем
- Кети Топурия рассказала о расставании с мужем
- Кети Топурия и рэпер Гуф вновь засветились вместе, опубликовано фото
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред