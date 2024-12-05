Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Герцоги Сассекские продолжают появляться на публике по отдельности.

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Принц Гарри прокомментировал слухи про развод с Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Принц Гарри и Меган Маркл не появляются вместе на мероприятиях

Герцог Сассекский прокомментировал слухи про разлад в семье

В среду, 4 ноября, принц Гарри посетил саммит, который проводило издание The New York Times ф Нью-Йорке. В это же время его супруга, герцогиня Сассекская и бывшая актриса Меган Маркл, посетила светское мероприятие в Беверли-Хиллз в сопровождении другого мужчины - актера Тайлера Перри.

В связи с этим журналист Эндрю Росс Соркин поинтересовался у принца Гарри, насколько правдивыми являются слухи о его проблемах в браке с Маркл. "Я искал в Google новости о вас, и люди восхищены всем, что вы делаете. Но им интересно - Меган в Калифорнии, а вы здесь. И везде статьи: "Почему вы проводите независимые друг от друга мероприятия? Почему вы не делаете их вместе?" - спросил он.

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Принц Гарри внимательно выслушал вопрос и перевел его в шутку - дескать про его брак пишут так часто, что он уже даже не обращает внимание на очередные сплетни. "Это (отдельные мероприятия - прим. редактора) определенно не очень хорошо. Потому что, судя по всему, мы уже купили дома или переезжали раз 10 или 12, и разводились тоже раз 10 или 12. Так что это просто ерунда. За слухами трудно уследить, поэтому ты просто перестаешь обращать на это внимание", - цитирует герцога Сассекского издание Newsweek.

Также принц Гарри отметил, что привык к тому, что его слова перекручивают в Сети, и испытывает лишь жалость к интернет-троллям, которые на основе этого строят про него всякие небылицы. "Больше всего мне жаль троллей, которые строят свои догадки, строят, строят, строят, строят, а они никак не осуществляются. Так что мне их жаль, искренне жаль, я серьезно. И да, я не сомневаюсь, что все, о чем я говорил сегодня в течение последних 25 минут, будет переврано или извращено каким-то образом против меня", - говорит супруг Меган Маркл.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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