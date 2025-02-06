Кратко:
- Лолита помогает армии оккупантов
- Она уличила во лжи путинистку Поплавскую
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в Украине, неожиданно раскрыла правду об оголтелой путинистке и актрисы одной роли Яне Поплавской.
Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, Лолита назвала пропагандистку псевдопатриоткой.
"Есть куча псевдопатриотов. Я не верю Яне Поплавской, которая орет бесконечно — для меня вчера она праздновала шаббат, а сегодня уже христианка", — не сдержалась Лолита.
Представители пропагандистского канала напомнили артистке, что сын Поплавской отправился убивать мирных украинцев и оккупировать территории независимого государства. На это певица ответила: "У многих дети так поступают. Да, люди плачут, молятся… И я помогаю, но не значит, что я ору об этом".
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Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.
А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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