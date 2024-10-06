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Раскрыта личность предполагаемого бойфренда Леси Никитюк - СМИ

Анна Подгорная
6 октября 2024, 22:48
231
Появился кандидат на звание главного героя недавних фото Никитюк.
Леся Никитюк
Леся Никитюк новости - с кем встречается Леся Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за много лет красноречиво начала намекать на новый роман. Утром 6 октября она в своем блоге в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлены ее объятия с мужчиной с обширным тату на спине. Ранее ведущая рассказала, что "кто-то ворвался в ее жизнь и в ее холодильник".

В Сети началось "расследование" с целью выяснить, кто же оказался загадочным избранником Никитюк. Так Telegram-канал "Скандал" предположил, что это Дмитрий Бабчук, который служит в ВСУ.

Военный имеет на спине татуировку, которая очень похожа на ту, которая принадлежит новому бойфренду ведущей. К тому же она подписана на молодого человека в Instagram.

видео дня

Пока Леся Никитюк наслаждается своим счастьем, и слухи о своем предполагаемом романе с Дмитрием Бабчуком никак не комментирует.

Дмитрий Бабчук, Леся Никитюк с предполагаемым бойфрендом
Дмитрий Бабчук хвастается татуировкой (слева) и Леся Никитюк с предполагаемым бойфрендом (справа) / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk
Дмитрий Бабчук
Дмитрий Бабчук - предполагаемый бойфренд Леси Никитюк / instagram.com/special_my_profession

Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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Ранее Светлана Билоножко "разрешила" Олегу Виннику вернуться в Украину. Она, в отличие от многих других украинских артистов, не видит ничего дурного в возвращении беглеца, но на определенных условиях.

Также украинская певица Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко. В начале двухтысячных пара жила в фактическом браке, который активно освещали СМИ.

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