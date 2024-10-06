Раскрыта личность предполагаемого бойфренда Леси Никитюк - СМИ

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за много лет красноречиво начала намекать на новый роман. Утром 6 октября она в своем блоге в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлены ее объятия с мужчиной с обширным тату на спине. Ранее ведущая рассказала, что "кто-то ворвался в ее жизнь и в ее холодильник".
В Сети началось "расследование" с целью выяснить, кто же оказался загадочным избранником Никитюк. Так Telegram-канал "Скандал" предположил, что это Дмитрий Бабчук, который служит в ВСУ.
Военный имеет на спине татуировку, которая очень похожа на ту, которая принадлежит новому бойфренду ведущей. К тому же она подписана на молодого человека в Instagram.
Пока Леся Никитюк наслаждается своим счастьем, и слухи о своем предполагаемом романе с Дмитрием Бабчуком никак не комментирует.
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Светлана Билоножко "разрешила" Олегу Виннику вернуться в Украину. Она, в отличие от многих других украинских артистов, не видит ничего дурного в возвращении беглеца, но на определенных условиях.
Также украинская певица Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко. В начале двухтысячных пара жила в фактическом браке, который активно освещали СМИ.
Читайте также:
- "Нежная моя": Сергей Жадан огорошил публичным обращением к Кристине Соловий
- На заброшенной могиле Чапкиса появился памятник с ошибками - подробности
- Нападение на Николаса Карму: открыто уголовное производство
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред