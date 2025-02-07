'Репутационный треш': Kalush Orchestra отказались поддержать сбор на дроны

В сообщении, написанном представителями артистов, говорится, что они не распространяют информацию о сборах, "которые несут характер оружия".

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Kalush Orchestra / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kalush.official

Кратко:

Блогер Солнцева организовала сбор на покупку дрона

Kalush Orchestra отказались поддержать сбор

Ситуацию прокомментировали украинские знаменитости

Известная группа Kalush Orchestra оказалась в эпицентре скандала после того, как отказалась поддержать благотворительный сбор на покупку дрона для украинских защитников, который организовала блогер Алина Солнцева в Instagram.

В частности, 5 февраля Солнцева в соцсети анонсировала розыгрыш гитары, которая была куплена у Kalush Orchestra. Солнцева отметила, что на гитаре также есть автографы музыкантов.

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6 февраля в Instagram Stories она разместила скриншот переписки с менеджментом коллектива. Блогер утверждает, что обратилась к музыкантам за информационной поддержкой, но ей отказали.

В сообщении, написанном представителями артистов, говорится, что они не распространяют информацию о сборах, "которые несут характер оружия".

"К сожалению, не сможем сделать и репост. Во время следующего сбора не на оружие мы обязательно распространим его в Stories", – говорится в публикации.

Переписка блогера с представителями артистов / скриншот

После того, как ответ команды Kalush Orchestra был обнародован публично, на ситуацию отреагировали многие украинские знаменитости. Редакция "Музвар" в своем Telegram-канале собрала реакции на ситуацию, в частности, украинского шоумена Василия Байдака и украинской группы "Курган & Agregat".

"В отказе репостнуть чей-то сбор нет ничего криминального. Их сейчас очень много, все не репостнешь. Но сформулированная причина отказа – это, конечно, репутационный треш", – отметили в "Музвар".

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк пока что ситуацию не комментировал.

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Кто такие Kalush Orchestra? Kalush Orchestra - украинская фолк-хип-хоп группа, основанная в 2021 году, исполняет музыкальные композиции в стиле хип-хоп на украинском языке. Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2022 и 15 мая 2022 года стала победителем этого конкурса с песней "Стефания", сообщает Википедия.

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