С обручальным кольцом на пальце: Вера Брежнева показалась в объятиях бывшего мужа

Вера Брежнева заинтриговала поклонников.

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Вера Брежнева показалась с бывшим мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Меладзе

Кратко:

Вера Брежнева поделилась снимком с Константином Меладзе

Поклонники догадались причину поступка певицы

Украинская певица Вера Брежнева показала снимок с бывшим мужем – российским композитором Константином Меладзе, который молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото, на котором показалась в объятиях композитора. Фото сделано со спины, Меладзе обнимал Веру за талию, а на его безымянном пальце виднелось обручальное кольцо.

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Брежнева никак не подписала снимок, но опубликовала она его после того, как композитор представил свою новую песню "Зима так близко".

Поклонники уже предположили, что песня написана о расставании Меладзе с Брежневой. Возможно, композитор таким образом решил донести бывшей жене, как тяжело он переживает развод.

Вера Брежнева с Константином Меладзе / фото: скрин instagram.com, Вера Брежнева

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.

А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

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