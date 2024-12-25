Сандра Буллок совершила редчайший выход в свет: как она выглядит

Сандру Буллок заметили во время игры в хорошем настроении.

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Сандра Буллок выглядит опустошенной / Коллаж Главред, скриншот

Коротко:

Актриса Сандра Буллок показалась на публике

Как она выглядела

Голивудская актриса, которая недавно потеряла своего любимого человека и перестала появляться на публике Сандра Буллок, была замечена во время редкого публичного выхода.

Как пишет таблоид Page Six, актрису заметили, когда она вышла посмотреть игру Los Angeles Lakers против Detroit Pistons в понедельник.

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60-летняя звезда была в хорошем расположении духа, наблюдая за тем, как Pistons доминируют над Lakers со счетом 117-114 из частной ложи на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

На фотографиях, которые можно посмотреть тут, актриса сияла, смеясь и улыбаясь во время игры.

Для выхода в свет мать двоих детей надела черный топ, дополненный золотой цепочкой и соответствующими серьгами. Она завершила свой образ полным гламура.

Неизвестно, сопровождали ли Буллок во время игры, но ее не сфотографировали взаимодействующей с кем-либо. Ее дети — Луис, 15 лет, и Лайла, 11 лет — также не были сфотографированы.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что возлюбленный Буллок Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа минувшего года после трехлетней борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Это на данный момент неизлечимое заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга.

Ранее также Сандра Буллок появилась на редкой прогулке с сыном Луи и дочерью Лейлой. 59-летняя Буллок выглядела отлично: она надела белую футболку, джинсы, длинное бежевое пальто и сабо Birkenstock Boston такого же нейтрального оттенка.

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Кто такая Сандра Буллок Сандра Буллок - американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". В 2023 году она потеряла любимого человека, за которым смотрела до его последнего вздоха.

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