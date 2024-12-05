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Сара Фергюсон без макияжа "засветилась" на домашних фото с рождественским вайбом

Анна Подгорная
5 декабря 2024, 01:30
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Принцесса Евгения показала, как гуляет с мамой по празднично украшенному парку.
Сара Фергюсон
Сара Фергюсон новости - как Сара Фергюсон выглядит сегодня без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sarahferguson15, instagram.com/princesseugenie

Вкратце:

  • Герцогиня Йоркская и ее младшая дочь посетили открытие праздничной иллюминации
  • Евгения показала, как Сара Фергюсон выглядит без макияжа

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, очень близка со своими дочерями - принцессами Беатрис и Евгенией. Вопреки плотному рабочему графику в качестве писательницы и медиаперсоны, Ферги всегда находит время, чтобы провести его с близкими.

Так на открытие рождественской иллюминации в парке Виндзор Грэйт Фергюсон пришла со своей младшей дочерью Евгенией и двумя ее сыновьями - четырехлетним Огастом и полуторагодовалым Эрнестом. Все вместе они как следует зарядились праздничным настроением.

видео дня

Принцесса Евгения показала в Instagram несколько личных фото с мамой и малышами на фоне праздничных огоньков. Стоит отметить, что они, вопреки своему высокому положению, не отказываются от простых радостей, избегают вычурности и легко могут слиться с толпой прохожих.

"В этом году начало рождественского отсчета стало еще более волшебным благодаря тому, что бабушка и мама провели время в Виндзор Грэйт", - подписала душевные фото Евгения Йоркская, и предложила подписчикам в комментариях поделиться своими способами проникнуться рождественским настроением.

Сара Фергюсон и принцесса Евгения
Сара Фергюсон с дочерью и внуками / instagram.com/princesseugenie
Сара Фергюсон и принцесса Евгения
Сара Фергюсон новости - как Сара Фергюсон выглядит сегодня без макияжа / instagram.com/princesseugenie

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Сара Фергюсон?

Сара Фергюсон (Ферги) - британская писательница, активистка и телеведущая. Бывшая жена принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II (1986-1996). Носит титул герцогини Йоркской. Была близкой подругой принцессы Дианы.

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