Сара Фергюсон без макияжа "засветилась" на домашних фото с рождественским вайбом

Вкратце:
- Герцогиня Йоркская и ее младшая дочь посетили открытие праздничной иллюминации
- Евгения показала, как Сара Фергюсон выглядит без макияжа
Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, очень близка со своими дочерями - принцессами Беатрис и Евгенией. Вопреки плотному рабочему графику в качестве писательницы и медиаперсоны, Ферги всегда находит время, чтобы провести его с близкими.
Так на открытие рождественской иллюминации в парке Виндзор Грэйт Фергюсон пришла со своей младшей дочерью Евгенией и двумя ее сыновьями - четырехлетним Огастом и полуторагодовалым Эрнестом. Все вместе они как следует зарядились праздничным настроением.
Принцесса Евгения показала в Instagram несколько личных фото с мамой и малышами на фоне праздничных огоньков. Стоит отметить, что они, вопреки своему высокому положению, не отказываются от простых радостей, избегают вычурности и легко могут слиться с толпой прохожих.
"В этом году начало рождественского отсчета стало еще более волшебным благодаря тому, что бабушка и мама провели время в Виндзор Грэйт", - подписала душевные фото Евгения Йоркская, и предложила подписчикам в комментариях поделиться своими способами проникнуться рождественским настроением.
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Кто такая Сара Фергюсон?
Сара Фергюсон (Ферги) - британская писательница, активистка и телеведущая. Бывшая жена принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II (1986-1996). Носит титул герцогини Йоркской. Была близкой подругой принцессы Дианы.
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