Скандал Олимпиады 2024: живое выступление Селин Дион назвали фейком

Эксперты считают, что выступление певицы шло в записи.

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Селин Дион страдает от редкого заболевания / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

Эксперты утверждают, что канадская звезда Селин Дион не пела вживую на открытии Олимпиады 2024 в Париже.

Как пишет французская газета Liberation, организация церемонии и организация Олимпийских игр в Париже отказываются реагировать на эту информацию.

Тогда, 26 июля миллионы зрителей стали свидетелями громкого возвращения певицы, отсутствовавшей на сцене несколько лет по состоянию здоровья. За несколько недель до Олимпийских игр документальный фильм о певице откровенно показал, в какой степени редкая болезнь "ригидного человека" повлияла на ее вокальные способности да и на качество жизни в целом.

Поэтому эксперты высказали предположение о том, что запись с выступления Дион была сделана заранее, а в день ее живого исполнения звучала запись.

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

В частности, французская газета L’Équipe привела несколько аргументов. Во-первых, звуковая дорожка композиции L’Hymne à l’amour ("Гимн любви" в оригинальном исполнении Эдит Пиаф. – Прим. ред.) появилась в открытом доступе, во-вторых, в записи нет погрешностей, которые должны были возникнуть из-за плохих погодных условий.

10 октября на стриминговых платформах вышла заглавная песня "Гимн любви", исполненная Селин Дион по случаю открытия Олимпийских игр.

Арт-директор и музыкальный директор Олимпийских игр догадки не комментировали, хотя прежде активно раздавали интервью.

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Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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