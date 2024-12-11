"Смысл это скрывать": Стоцкая потрясла похожими на Киркорова детьми и призналась

Кратко:
- Анастасия Стоцкая вышла в свет с детьми
- Поклонники в недоумении от их черт лица
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показалась на людях со своими детьми от Сергея Абгаряна.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, сын Анастасии заметно вырос и стал еще более похожим на российского певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Кстати, дочь Вера также имеет черты сходства с певцом, о чем все время пишут певице поклонники.
Отметим, сама Стоцкая также видит схожесть ее детей с Киркоровым, с которым работала долгое время, но называет это случайностью. Молчунья заверяет, что, если бы сын с дочерью действительно были бы не от ее второго мужа, это бы давно стало известно.
"Они действительно похожи, черт возьми. Я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле и мы с Киркоровым похожи. Людям просто хочется, чтобы это было так. Им нужна эта легенда. Смысл это скрывать, если бы это было правдой?" - рассказала молчунья.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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