"Смысл это скрывать": Стоцкая потрясла похожими на Киркорова детьми и призналась

Анастасия Стоцкая удивила поклонников.

https://glavred.info/starnews/smysl-eto-skryvat-stockaya-potryasla-pohozhimi-na-kirkorova-detmi-i-priznalas-10621523.html Ссылка скопирована

Анастасия Стоцкая - на кого похожи дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

Анастасия Стоцкая вышла в свет с детьми

Поклонники в недоумении от их черт лица

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показалась на людях со своими детьми от Сергея Абгаряна.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, сын Анастасии заметно вырос и стал еще более похожим на российского певца-путиниста Филиппа Киркорова.

видео дня

Кстати, дочь Вера также имеет черты сходства с певцом, о чем все время пишут певице поклонники.

Отметим, сама Стоцкая также видит схожесть ее детей с Киркоровым, с которым работала долгое время, но называет это случайностью. Молчунья заверяет, что, если бы сын с дочерью действительно были бы не от ее второго мужа, это бы давно стало известно.

"Они действительно похожи, черт возьми. Я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле и мы с Киркоровым похожи. Людям просто хочется, чтобы это было так. Им нужна эта легенда. Смысл это скрывать, если бы это было правдой?" - рассказала молчунья.

Анастасия Стоцкая с детьми / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред