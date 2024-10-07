"Пришло время жениться": путинист Филипп Киркоров показал страстный поцелуй с Анастасией Стоцкой

Путинист Киркоров поздравил Анастасию Стоцкую с праздником.

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Филипп Киркоров обратился к Анастасии Стоцкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/100tskaya/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обратился к своей бывшей фаворитке Анастасии Стоцкой в ее день рождения. Отметим, Киркорову и Стоцкой ранее приписывали бурный роман.

На своей странице в соцсетях путинист опубликовал интригующее фото с Анастасией, на котором она его целует.

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"С днем рождения, Настя", - кратко написал Филипп.

Поклонники написали массу сообщений после публикации:

"Пришло время жениться";

"Вот это поцеловала";

"У них точно что-то было".

Филипп Киркоров показал фото с Анастасией Стоцкой / фото: скрин instagram.com/fkirkorov/?hl=uk

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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