Кратко:
- Что написал на Лолиту аноним
- Как она отреагировала на донос россиянина
Российскую певицу Лолиту Милявскую, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику Кремля, ждет очередное неприятное разбирательство.
Так, как пишут российские пропагандистские СМИ, Лолите отменили очередной концерт в Ижевске из-за анонимной записки, в которой было написано, как она на самом деле относится к россиянам.
Лолита на камеру зачитала записку, перечислив все обвинения в свой адрес. В тексте упоминалось, что певица имеет гражданство Израиля, принимает участие в развратных вечеринках и позволяет себе по-хамски относится к россиянам.
Также в доносе указывалось, что артистка не занимается благотворительностью и безучастна к судьбам нуждающихся. В конце текста был призыв о покаянии перед россиянами.
В ответ на это заявление Лолита отметила, что будет разбираться с "доносчиками" в суде по иску о клевете. Вместо ожидаемых извинений Милявская нецензурно высказалась в адрес анонима. Она также добавила, что в документе отсутствуют ссылки на цитаты, приписываемые ей.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.
А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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