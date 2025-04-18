Стало известно, что думает Лолита о россиянах: появился разгромный донос

Неизвестный человек написал на Лолиту донос, на который та бурно отреагировала.

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Лолита Милявская может скоро пойти на пенсию / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Кратко:

Что написал на Лолиту аноним

Как она отреагировала на донос россиянина

Российскую певицу Лолиту Милявскую, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику Кремля, ждет очередное неприятное разбирательство.

Так, как пишут российские пропагандистские СМИ, Лолите отменили очередной концерт в Ижевске из-за анонимной записки, в которой было написано, как она на самом деле относится к россиянам.

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Что написали на Лолиту / фото: скрин t.me/lolitamilyavskaya

Лолита на камеру зачитала записку, перечислив все обвинения в свой адрес. В тексте упоминалось, что певица имеет гражданство Израиля, принимает участие в развратных вечеринках и позволяет себе по-хамски относится к россиянам.

Лолита Милявская на "голой" вечеринке / фото: instagram.com, Ольга Орлова

Также в доносе указывалось, что артистка не занимается благотворительностью и безучастна к судьбам нуждающихся. В конце текста был призыв о покаянии перед россиянами.

В ответ на это заявление Лолита отметила, что будет разбираться с "доносчиками" в суде по иску о клевете. Вместо ожидаемых извинений Милявская нецензурно высказалась в адрес анонима. Она также добавила, что в документе отсутствуют ссылки на цитаты, приписываемые ей.

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Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

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