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Старший сын Шэрон Стоун повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт"

Анна Подгорная
5 марта 2025, 17:13
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Фанаты Стоун в восторге от нового образа Роэна.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун в Основном инстинкте - Роэн Стоун повторил образ мамы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Краткое содержание:

  • Пикантная сцена из "Основного инстинкта" принесла Шэрон Стоун оглушительную популярность
  • Через тридцать лет ее повторил старший сын актрисы

Триллер 1992 года "Основной инстинкт" закрепил за американской актрисой Шэрон Стоун статус одной из самых желанных женщин Голливуда девяностых. Сцена допроса героини Стоун в белом мини-платье стала киномемом, который и сегодня пародируют в популярной культуре.

24-летний Роэн Джозеф Стоун, старший сын актрисы, решил повторить культовый образ своей звездной мамы из "Основного инстинкта". Оригинальная фотосессия появилась на страницах журнала Nineteen92.

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Шэрон Стоун усыновила мальчика в браке с Филом Бронштейном. После развода она усыновила еще двоих - Лэрда Вонна и Куинна Келли. Хотя опекунство над Роэном было присуждено Бронштейну, все трое сыновей актрисы воспитываются в ее доме.

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Кто такая Шэрон Стоун?

Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".

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