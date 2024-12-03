"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

Шоумен раскрыл подробности серьезных проблем со здоровьем.

https://glavred.info/starnews/strah-zakradyvaetsya-izryadno-sergey-pritula-perenes-pyat-operaciy-detali-10619570.html Ссылка скопирована

Сергей Притула новости - Сергей Притула перенес 5 операций из-за проблем с глазами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

Кратко:

У Сергея Притулы было пять операций за последние 23 года

Сегодня проблему активиста со здоровьем не решена окончательно

Украинский шоумен, волонтер и общественный деятель Сергей Притула борется со страхом лишиться зрения с момента, как ему исполнилось 20 лет. Последние два десятилетия принесли ему целых 5 операций на глазах, но уверенности, что опасность миновала, активист не имеет и сегодня.

Об этом Притула рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці". У Сергея было отслоение сетчатки на левом глазу, и теперь он боится повторения этой неприятной истории с правой стороны.

видео дня

Поэтому вопрос потери зрения для деятеля остается открытым: запаянная сетчатка на левом глазу, и потенциальная угроза для правого создают в его жизни определенный дискомфорт. Чтобы его решить, скоро к публичному образу Притулы прибавится новый аксессуар.

"Пять операций. Страх был, когда у меня появилась угроза отслоения сетчатки на правом глазу. Потому что на левом у меня было отслоение. Очень неприятное ощущение, когда ты видишь пятнами. Здесь сетчатка порвалась – мне ее запаяли. И когда на правом появилось и мне делали спайку, то я очень переживал, потому что правый тянет на 110%. Но иногда страх закрадывается изрядно. Я же понимаю, что правый глаз так долго не сможет вытягивать на тех оборотах, на которых он тянул последние 23 года. Поэтому через некоторое время я уже буду в красивых очках", - рассказал Сергей Притула.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что ведущая и журналистка Соломия Витвицкая вызвала восторг редким фото с моложавой мамой - вместе они посетили концерт популярного украинского певца.

Также украинская певица Елена Тополя, жена фронтмена группы Антитела Тараса Тополи, прокомментировала отношения с певцом на фоне слухов о проблемах в их браке.

Читайте также:

Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред