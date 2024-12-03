"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

Кратко:
- У Сергея Притулы было пять операций за последние 23 года
- Сегодня проблему активиста со здоровьем не решена окончательно
Украинский шоумен, волонтер и общественный деятель Сергей Притула борется со страхом лишиться зрения с момента, как ему исполнилось 20 лет. Последние два десятилетия принесли ему целых 5 операций на глазах, но уверенности, что опасность миновала, активист не имеет и сегодня.
Об этом Притула рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці". У Сергея было отслоение сетчатки на левом глазу, и теперь он боится повторения этой неприятной истории с правой стороны.
Поэтому вопрос потери зрения для деятеля остается открытым: запаянная сетчатка на левом глазу, и потенциальная угроза для правого создают в его жизни определенный дискомфорт. Чтобы его решить, скоро к публичному образу Притулы прибавится новый аксессуар.
"Пять операций. Страх был, когда у меня появилась угроза отслоения сетчатки на правом глазу. Потому что на левом у меня было отслоение. Очень неприятное ощущение, когда ты видишь пятнами. Здесь сетчатка порвалась – мне ее запаяли. И когда на правом появилось и мне делали спайку, то я очень переживал, потому что правый тянет на 110%. Но иногда страх закрадывается изрядно. Я же понимаю, что правый глаз так долго не сможет вытягивать на тех оборотах, на которых он тянул последние 23 года. Поэтому через некоторое время я уже буду в красивых очках", - рассказал Сергей Притула.
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Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
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