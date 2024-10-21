Странные нежности: путинист Петросян чуть не открутил 4-летнему сыну голову

Малыш попался в руки папе не первой свежести.

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Татьяна Брухунова показала странные объятия Евгения Петросяна с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/petrosyanevgeny

Пропутинский клоун Евгений Петросян на склоне лет решил поиграть в примерного семьянина и отца - сегодня 79-летний актер женат на Татьяне Брухуновой, которая младше него на 44 года, и которая увела его из семьи, и воспитывает двоих детей - 4-летнего Вагана и годовалую Матильду.

В социальных сетях Брухунова изо всех сил старается показать, что из семья абсолютно счастлива, и живет "кукольной" жизнью, где все безупречно. Впрочем, Петросян вносит в это свои коррективы.

Так на днях Татьяна решила поздравить своего "волшебника" (так она называет клоуна в соцсетях - прим. редактора) с днем отца. Она опубликовала фото, которое на первый взгляд выглядит совершенно невинно, но на второй - диковато.

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Так в кадре старый путинист держит двумя руками сынишку за голову, якобы обнимает, а Ваган хватает его за руки - будто пытается отстранить руки отца.

Странный снимок вызывает тревожные чувства: то ли 79-летний папа уже не совсем понимает, что делает и не может контролировать силы, то ли 4-летний малыш не привык к ласкам от родителя.

Татьяна Брухунова показала странные объятия Евгения Петросяна с сыном / instagram.com/bruhunova

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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