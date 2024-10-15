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Судья МастерШеф Мартыновская рассказала про ссоры с возлюбленным

Анна Подгорная
15 октября 2024, 20:19
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Ольга Мартыновская ранее приписывали роман с Владимиром Ярославским.
Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская новости - Ольга Мартыновская раскрыла подробности новых отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Украинская шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская осенью прошлого года рассекретила, что обрела давно забытое чувство влюбленности. Нового избранника она назвала "джек-потом".

Тем не менее и в ихнем раю время от времени бывает гром. В этом Мартыновская призналась в комментарии для Люкс ФМ.

Руслан (так зовут избранника Ольги) уже успел поучаствовать в нескольких очень громких разговорах с возлюбленной. Впрочем, это происходило по вопросам, которые можно было решить содержательной беседой, отмечает шеф-повар.

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"Конечно, были конфликты, недоразумения и недовольство. Но это все такие бытовые вещи, которые разговором решаются. Надо договариваться. Это здоровый разговор и решение", - поделилась Ольга.

Также она рассказала, что больше не планирует становиться матерью: у нее уже есть ребенок от предыдущих отношений, а также непростой эмоциональный багаж.

"Думала, что успею до 35. И сейчас мне 35, но я не успела, как планировала. Боженька, пожалуй, видит это иначе. А дальше, честно, не хочу. Еще и опыт быть мамой-одиночкой. Те, кто его имеют, меня поймут. Он непростой. Хочется уже какого-то времени для себя", - говорит Ольга Мартыновская.

Что такое МастерШеф?

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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