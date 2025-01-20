"Супермен" Генри Кавилл впервые стал отцом

Кратко:
- Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе с 2021 года
- В 2024-ому артист объявил, что его подруга беременна.
Весной 2024 года британский актер Генри Кавилл сообщил что готовится впервые стать отцом - после трехлетнего романа его избранница, продюсер Vertigo Entertainment Натали Вискузо, решила подарить звезде ребенка.
Сейчас Кавилл находится на съемках в Австралии, и, как выяснили папарацци, там его сопровождает не только возлюбленная, но и их новорожденный ребенок. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пару с коляской заметили во время прогулки по улицам Квинсленда. Имя и пол новорожденного звездные родители пока скрывают.
Позже издание опубликовало информацию о том, что после рождения первенца новоиспеченные родители якобы приняли решение обручиться. Прежде Генри Кавилл уже был помолвлен с британской спортсменкой Эллен Уитакер, но до свадьбы у пары дело не дошло.
Henry Cavill and Natalie Viscuso were spotted with their newborn baby in Gold Coast, Australia. pic.twitter.com/Hy6RJTT8Rj— 21 (@21metgala) January 18, 2025
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Ранее Главред рассказывал, что 58-летний французский актер Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом. Счастливый артист раскрыл пол и имя младенца от 28-летней модели.
Также легендарная певица Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями - 24-летним Рене-Шарлем и 14-летними Эдди и Нельсоном. Парни сильно изменились за последние годы и теперь выглядят гораздо старше своего возраста.
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Кто такой Генри Кавилл?
Гени Кавилл - британский актер кино и сериалов. Наиболее известен исполнением роли Супермена в серии супергеройских фильмов DC. Также сыграл в сериалах "Тюдоры" и "Ведьмак". Самый сексуальный мужчна в мире по версии журнала Glamour, занял 3-е место в списке "100 самых сексуальных кинозвезд 2013 года" по версии журнала Empire. Обладатель "Золотой малины" (2017).
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