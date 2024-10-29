Татьяна Пискарева разнесла предательницу Тодоренко

Татьяна Пискарева вспомнила, как предательница Тодоренко только начинала становиться знаменитой.

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Татьяна Пискарева рассказала, какой была Тодоренко / Коллаж Главред, фото Instagram/piskareva.tanya

О чем рассказала Пискарева:

Тодоренко была очень целеустремленной

Запроданка Регина выбрала деньги

Певица вычеркнула предательницу из своей жизни

Украинская певица Татьяна Пискарева рассказала о том, как становилась популярной предательница Украины Регина Тодоренко, которая сейчас активно строит карьеру в террористической России.

Как рассказала она в интервью РБК, Тодоренко была очень гибкая и целеустремленная. "Она была открытая, громкая была, яркая. Мне кажется, что когда она начинала строить какие-то отношения в России, то это было, во-первых, связано с ее целеустремленностью. Наверное, она считала, что Украина должна подчиниться ей только после того, как она покорит российский шоу-бизнес, я так думаю", - считает Татьяна Пискарева.

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Кто такая Татьяна Пискарева Татьяна Пискарева - украинская певица, композитор, Заслуженная артистка Украины (2003). Через несколько месяцев после начала российской вооруженной агрессии против Украины Татьяна Пискарева написала песню "Мамина молитва", которая стала первым "Музыкальным письмом на войну" из одноименного цикла песен певицы. Она замужем и воспитывает двух дочерей.

По мнению Пискаревой, тогда многие артисты считали, что сначала нужно стать знаменитым в России, чтобы тебе покорился музыкальный олимп Украины.

"Такое мнение существовало много лет. Как будто первый шаг такой. Но все забывают, что первый шаг они делали и делают всегда в Украине. Потому что в Украине лучшие специалисты в учебных заведениях", - добавляет она.

По мнению Пискаревой, в случае с Тодоренко решающими стали деньги.

"Я думаю, что это деньги. Я думаю, что это статус денег. Она вышла замуж, знаете, насладилась, наверное, состоянием", - отметила Пискарева.

Таких людей как Тодоренко певицы вычеркивает из своей жизни.

"А вычеркиваем мы сегодня многих людей даже подсознательно. Не специально, потому что Регина мне ничего плохого не сделала, но она сегодня откровенно транслирует предательскую позицию. Она просто забыла, откуда она и что она из себя представляет, и откуда она начала пить воду. А в тот колодец она просто плюет", - подытожила народная артистка Украины.

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Отметим, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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