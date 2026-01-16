"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

Би так и осталось загадкой для поклонников легендарного солиста Queen.

Женщина, которую называют дочерью Фредди Меркьюри, умерла

Ее вдовец раскрыл детали о смерти

Летом 2025 года вышла свет биографическая книга под названием с "С любовью, Фредди", в которой ее автор Лэсли Энн Джонс заявила миру о существовании у британского певца Фредди Меркьюри тайной дочери, которая якобы появилась на свет в конце семидесятых.

Музыкант поддерживал связь с Биби (так он называл девочку), и перед своей смертью в 1991 году якобы даже передал ей часть своих личных дневников. Правдивость слов названной дочери Меркьюри до сих пор остается загадкой.

Недавно Томас, муж Биби и отец ее детей сообщил, что тайный ребенок Фредди ушел из жизни - она страдала от хордомы, тяжелой опухоли позвоночника. Ей было 48 лет. "Би теперь со своим любящим и любимым папой в мире мечтаний. Ее прах был развеян по ветру над Альпами", - сообщил вдовец изданию Daily Mail.

О персоне: Фредди Меркьюри Фредди Меркьюри (настоящее имя - Фаррух Булсара; 5 сентября 1946 - 24 ноября 1991) - британский рок-певец, композитор и автор песен парсийского происхождения. Вокалист рок-группы Queen. Меркьюри является автором таких хитов группы Queen, как "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen", "Seven Seas of Rhye", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don’t Stop Me Now", "Crazy Little Thing Called Love" и др. Также занимался сольным творчеством. В 2002 году Меркьюри занял 58-е место в опросе "100 величайших британцев", организованном ВВС. В 2008 году журнал Rolling Stone поставил его на 18-е место в списке "100 величайших певцов всех времен", а в 2023 году этот же журнал включил его в список "200 величайших певцов всех времен" на 14-м месте, сообщает Википедия.

