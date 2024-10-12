Только не корона: стало известно, кем мечтает стать старший сын Уильяма и Кейт

Принца Джорджа сильно впечатлила простая профессия.

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Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Сын принца и принцессы Уэльских был так взволнован посещением ресторана в особняке 17 века, что заявил, что видит свое будущее в работе на кухне.

По данным The Daily Mail, Десмонд Маккарти, владелец кафе Wiveton Hall около Блэкни, говорит, что когда Джорджу показали дровяную печь для пиццы, 11-летний мальчик воскликнул: "Вот чем я хочу заниматься, когда вырасту!"

Маккарти, который снялся в документальном сериале BBC Two 2016 года "Нормальный для Норфолка" о своих трудностях с сохранением своего поместья, говорит о Джордже: "Он был милым мальчиком — они становятся менее привлекательными, когда взрослеют".

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Джордж посетил ресторан со своей матерью Кэтрин. "Они пришли сюда со своими друзьями, потому что Сандрингем не так уж и далеко", — говорит Маккарти, имея в виду загородное убежище короля Чарльза, где у принца Уильяма и Кэтрин есть дом отдыха, Анмер-холл.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

К сожалению, Джордж не сможет работать в кафе Wiveton Hall, потому что оно должно закрыться в следующем месяце после 17 лет работы.

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Отметим, ранее принцесса Уэльская впервые появилась на публике после завершения химиотерапии в прошлом месяце, выйдя на улицу с принцем Уильямом в четверг.

Ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

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