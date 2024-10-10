Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

Алена Кюпели
10 октября 2024, 21:02
1418
Кейт Миддлтон появилась на публике в неожиданном виде.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон снова появится на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кейт Миддлтон снова в деле.

Как сообщает Page Six, принцесса Уэльская впервые появилась на публике после завершения химиотерапии в прошлом месяце, выйдя на улицу с принцем Уильямом в четверг.

Пара посетила общественный центр Саутпорта, чтобы встретиться со спасателями и семьями, пострадавшими от трагического ножевого нападения на танцевальном занятии в стиле Тейлор Свифт в июле.

видео дня

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нас как семьи", — сказала она, имея в виду троих детей ее и Уильяма — принца Джорджа, 11 лет, принцессу Шарлотту, 9 лет, и принца Луи, 6 лет.

Фото моложавой Кейт можно посмотреть тут

"Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ лавировать в бурных водах и на неизведанном пути", — продолжила Миддлтон, назвав свое путешествие по борьбе с раком "сложным, пугающим и непредсказуемым".

Она такзе уточнила, что ее "путь к исцелению и полному выздоровлению будет долгим", королевская особа намекнула на "еще несколько публичных мероприятий в ближайшие месяцы".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее главный монарх Великобритании, Король Чарльз,который недавно перенес лечение от рака, показался в компании молодых девушек. Как стало известно, к Чарльзу на встречу приехали девушки из новозеландской команды регби "Черный папоротник". Видео появилось на странице команды в Instagram. Девушки встретились с Его Величеством в Букингемском дворце 11 сентября.

Ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

21:59Война
"Это война": в Воздушных силах рассказали правду об "уничтожении" системы Patriot

"Это война": в Воздушных силах рассказали правду об "уничтожении" системы Patriot

21:48Украина
Отправка войск на запад Украины: Британия может пойти на интересный шаг - The Times

Отправка войск на запад Украины: Британия может пойти на интересный шаг - The Times

21:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

Развернули в аэропорту: Алла Пугачева пыталась вывезти из РФ вещи стоимостью $20 млн

Развернули в аэропорту: Алла Пугачева пыталась вывезти из РФ вещи стоимостью $20 млн

Такого давно не было: Украину атакует почти самая сильная магнитная буря

Такого давно не было: Украину атакует почти самая сильная магнитная буря

Что не так на картинке: только гений найдет ошибку за 6 секунд

Что не так на картинке: только гений найдет ошибку за 6 секунд

Последние новости

21:59

Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

21:48

"Это война": в Воздушных силах рассказали правду об "уничтожении" системы Patriot

21:39

Макацария станет отцом во второй раз: трогательные фото

21:34

Путинист Стивен Сигал хочет воевать на стороне оккупанта ради президента РФ

21:26

Захватить Донбасс и нацелиться на три региона: названы планы Путина до зимы

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
21:23

Отправка войск на запад Украины: Британия может пойти на интересный шаг - The Times

21:16

Отбивные без мяса: никто и не отличит от традиционных - ужин за копейкиВидео

21:02

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

20:56

"Будем в полуокружении": в каком случае Украина будет воевать на 4 фронта - полковникВидео

Реклама
20:39

Еще одна смерть в российском плену: не стало украинской журналистки - ГУР

20:16

Китай и "партнеры" РФ вынесли Путину вердикт по ядерке: Жданов раскрыл детали

20:10

Автомобильная шина и немного фантазии: как сделать стильную клумбу для цветов

20:06

Прекращение огня в обмен на гарантии для Украины: Зеленский сделал резкое заявление

19:45

Что будет, если есть мед каждый день: стала известна суточная норма меда для человекаВидео

19:40

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

19:26

Что будет с натуральным медом в холодильнике: можно ли отравиться им

19:19

Слава Демин признался в нежных чувствах к Злате Огневич

19:17

Войска РФ перешли в наступление в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности

19:11

Начало операции Украины в Беларуси: Жданов дал свою оценку военному сценарию

19:10

Курская операция: как будем встречать Новый годмнение

Реклама
18:45

"История сложнее": в Раде ответили, как Украина будет регулировать Tik-Tok

18:40

Будут сиять как новые: простой метод, который вернет блеск столовым приборам

18:18

Как повысить энергоэффективность дома: ТОП-4 самых экономных способа

18:06

Как отмыть духовку без химии и лишних хлопот: 5 проверенных годами средств

18:01

"НАТО готово и способно реагировать": Альянс объявил масштабные ядерные учения

17:53

Матвиенко впервые заговорила про роман с партнером по сцене: "Еще чего-то стою"

17:41

Военных в возрасте до 25 лет не будут демобилизовывать: в Раде назвали причину

17:27

Членство в НАТО в обмен на территории: генерал объяснил, возможен ли такой сценарий

17:21

В жизнь ворвется "белая полоса": что нужно сделать 11 октября

17:07

Ким Чен Ын прислал Путину военных: где они в Украине и что делают – The Guardian

16:55

Запад имеет силы закончить войну в Украине уже сегодня: Подоляк назвал условия

16:49

Украина меняет стратегию ведения войны: Маломуж рассказал, что станет целью ВСУ

16:46

Почему нельзя говорить "дощова осінь": какую ошибку мы часто допускаемВидео

16:35

Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины

16:14

Загадка-лабиринт для самых внимательных: только единицы найдут ответ за 5 секунд

16:12

"Ушел так рано и это нечестно": Даниэль Салем сообщил про гибель брата на войне

16:09

Самые сложные пятна на одежде исчезнут сразу: женщина показала действенный метод

16:01

Ограничения Telegram: в Украине работают над регулированием соцсети - Юрчишин

15:56

Кланы РФ "утонули" в конфликтах: Закаев рассказал о перспективах гражданской войны

15:54

Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

Реклама
15:38

Нет прозрения от режима Путина: в РФ жалуются на войну, но "за" оккупантов – опрос

15:36

Там было почти 60 самолетов и не только: новые детали атаки на военный аэродром РФ - СМИ

15:29

В Раде ограничили использование Telegram: что будет ждать нарушителей

15:03

Могут ли в Украине запретить некоторые Telegram-каналы: ответ депутатаВидео

14:59

Способы, проще некуда: как расправить пуховик после стирки

14:55

Две неочевидные причины: для чего Россия перебрасывает самолеты МиГ-31К в Беларусь

14:50

Оптическая иллюзия раскроет вашу скрытую силу: что вы видите на изображении

14:39

Цвета, которые старят женщину после 40 - пора наводить шмон в шкафу

14:23

Ситуация может измениться: сложит ли армия Беларуси оружие в случае наступления ВСУ

14:13

Новый церковный календарь на октябрь 2024: даты больших праздников

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять