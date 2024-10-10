После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

Кейт Миддлтон появилась на публике в неожиданном виде.

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Кейт Миддлтон снова появится на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кейт Миддлтон снова в деле.

Как сообщает Page Six, принцесса Уэльская впервые появилась на публике после завершения химиотерапии в прошлом месяце, выйдя на улицу с принцем Уильямом в четверг.

Пара посетила общественный центр Саутпорта, чтобы встретиться со спасателями и семьями, пострадавшими от трагического ножевого нападения на танцевальном занятии в стиле Тейлор Свифт в июле.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нас как семьи", — сказала она, имея в виду троих детей ее и Уильяма — принца Джорджа, 11 лет, принцессу Шарлотту, 9 лет, и принца Луи, 6 лет.

Фото моложавой Кейт можно посмотреть тут

"Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ лавировать в бурных водах и на неизведанном пути", — продолжила Миддлтон, назвав свое путешествие по борьбе с раком "сложным, пугающим и непредсказуемым".

Она такзе уточнила, что ее "путь к исцелению и полному выздоровлению будет долгим", королевская особа намекнула на "еще несколько публичных мероприятий в ближайшие месяцы".

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Напомним, ранее главный монарх Великобритании, Король Чарльз,который недавно перенес лечение от рака, показался в компании молодых девушек. Как стало известно, к Чарльзу на встречу приехали девушки из новозеландской команды регби "Черный папоротник". Видео появилось на странице команды в Instagram. Девушки встретились с Его Величеством в Букингемском дворце 11 сентября.

Ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

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