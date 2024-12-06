Тоня Матвиенко рассказала о наследстве мамы: кому досталось все

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- Как поделили наследство дети Нины Матвиенко
- Кто живет в доме певицы
Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о том, кому же досталось наследство ее матери, популярной украинской певицы Нины Матвиенко.
Тоня Матвиенко, вместе с двумя родными братьями Януарием и Андреем, решили, как поделить наследство покойной певицы. Так, у певицы от мамы остался загородный частный дом. Сейчас она проживает там со своим мужем, дочерью и отцом. А уже другая часть недвижимости принадлежит братьям Матвиенко.
"Мы продолжаем жить в доме мамы. И все по наследству досталось мне. Мы поделили. Им другое досталось, а мне дом. У нас от родителей есть недвижимость. И после смерти мамы мы договорились, кто что хочет. Без скандалов поделили. Папа со мной живет. И так будет всегда, потому что это мой папа", — рассказала артистка в программе "Ранок у великому місті".
Кроме того, певица сообщила, что так до конца и не смогла принять смерть Нины Матвиенко. Более того, в доме все также есть ее комната.
"Видимо, до конца еще нет этого принятия, что человека нет. Я не пришла в себя, но комнатка ее есть", - добавила она.
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Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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