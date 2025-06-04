У 37-летней популярной певицы диагностировали рак

Певица Джесси Джей сообщила неутешительную новость в своем Instagram.

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Джесси Джей сообщила плохую новость / Коллаж Главред, фото Instagram/jessiej

Кратко:

На какой стадии обнаружили болезнь у певицы

Как она настроена бороться

Певица Джесси Джей сообщила, что у нее диагностировали раннюю стадию рака груди.

37-летняя звезда сообщила о диагнозе в Instagram, заявив, что планирует сделать операцию после выступления на Capital's Summertime Ball, мини-фестивале на лондонском стадионе Уэмбли, в конце этого месяца.

видео дня

Певица отметила, что в последнее время она "то проходила, то не проходила обследование".

Джесси Джей сообщила о болезни / Фото Instagram/jessiej

"Рак — отстой в любой форме, но я придерживаюсь слова "рано", — сказала она в видео обращении. "Это очень драматичный способ увеличить грудь", — пошутила она.

"Я исчезну на некоторое время после Summertime Ball, чтобы сделать операцию, и вернусь с огромной грудью и еще большим количеством музыки".

"Я просто хотела быть открытой и поделиться этим", — продолжила она. "Во-первых, потому что, эгоистично, я недостаточно об этом говорю. Я не осознаю это, потому что я так усердно работаю.

Певице Джесси Джей диагностировали рак / Фото Instagram/jessiej

Исполнительница, родившая сына в 2023 году, продолжила говорить, что диагноз дал ей "невероятную перспективу". "Но, честно говоря, мне нужно это переварить и поговорить об этом, и мне нужны объятия", — сказала она фанатам.

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