У 37-летней популярной певицы диагностировали рак

Кратко:
- На какой стадии обнаружили болезнь у певицы
- Как она настроена бороться
Певица Джесси Джей сообщила, что у нее диагностировали раннюю стадию рака груди.
37-летняя звезда сообщила о диагнозе в Instagram, заявив, что планирует сделать операцию после выступления на Capital's Summertime Ball, мини-фестивале на лондонском стадионе Уэмбли, в конце этого месяца.
Певица отметила, что в последнее время она "то проходила, то не проходила обследование".
"Рак — отстой в любой форме, но я придерживаюсь слова "рано", — сказала она в видео обращении. "Это очень драматичный способ увеличить грудь", — пошутила она.
"Я исчезну на некоторое время после Summertime Ball, чтобы сделать операцию, и вернусь с огромной грудью и еще большим количеством музыки".
"Я просто хотела быть открытой и поделиться этим", — продолжила она. "Во-первых, потому что, эгоистично, я недостаточно об этом говорю. Я не осознаю это, потому что я так усердно работаю.
Исполнительница, родившая сына в 2023 году, продолжила говорить, что диагноз дал ей "невероятную перспективу". "Но, честно говоря, мне нужно это переварить и поговорить об этом, и мне нужны объятия", — сказала она фанатам.
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