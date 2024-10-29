"У меня столько этих было": Остап Ступка прокомментировал роман с 22-летней

Ступка впервые вышел в свет с юной возлюбленной и заговорил про их отношения.

https://glavred.info/starnews/u-menya-stolko-etih-bylo-ostap-stupka-prokommentiroval-roman-s-22-letney-10609520.html Ссылка скопирована

Остап Ступка подтвердил роман с Маргаритой Ткач / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostap.stupka, 1+1 Україна

Читайте подробней:

Что Остап Ступка думает про новый роман

Как актер прокомментировал еще один развод и новую женитьбу

57-летний актер Остап Ступка на днях попал в объективы прессы в компании 22-летней Маргариты Ткач - украинского театроведа. Слухи про роман между ними впервые появились в сентябре 2024 года.

Как пара Ткач и Ступка посетили Международный кинофестиваль "Молодость" в Киеве. На его открытии актер дал интервью для Oboz.ua, в котором впервые прокомментировал отношения с Маргаритой.

видео дня

"Да. Но я не люблю рассказывать об этом. Ну, зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр", - признается Ступка.

При этом отношения со своей четвертой женой, с которой он состоял в браке с 2015 года, актер комментировать отказался (ранее он не делал заявлений про развод - прим. редактора), и отметил, что счастлив: "Ну а почему нет? Жизнь продолжается!"

Стоит отметить, что на вопрос о том, планирует ли он свадьбу с Маргаритой Ткач, Остап Ступка ответил уклончиво: "Не знаю, честно. У меня столько этих бракосочетаний было".

Кто такой Остап Ступка? Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что с 11-летней дочерью Камалии случилась беда. Девочка во второй раз за два месяца попала в больницу во время визита к маме в Киев.

Также украинская певица Тоня Матвиенко сделала едкое замечание про творчество Klavdia Petrivna, которая сейчас активно пробивает себе путь в украинском шоу-бизнесе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред