"У меня столько этих было": Остап Ступка прокомментировал роман с 22-летней

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- Что Остап Ступка думает про новый роман
- Как актер прокомментировал еще один развод и новую женитьбу
57-летний актер Остап Ступка на днях попал в объективы прессы в компании 22-летней Маргариты Ткач - украинского театроведа. Слухи про роман между ними впервые появились в сентябре 2024 года.
Как пара Ткач и Ступка посетили Международный кинофестиваль "Молодость" в Киеве. На его открытии актер дал интервью для Oboz.ua, в котором впервые прокомментировал отношения с Маргаритой.
"Да. Но я не люблю рассказывать об этом. Ну, зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр", - признается Ступка.
При этом отношения со своей четвертой женой, с которой он состоял в браке с 2015 года, актер комментировать отказался (ранее он не делал заявлений про развод - прим. редактора), и отметил, что счастлив: "Ну а почему нет? Жизнь продолжается!"
Стоит отметить, что на вопрос о том, планирует ли он свадьбу с Маргаритой Ткач, Остап Ступка ответил уклончиво: "Не знаю, честно. У меня столько этих бракосочетаний было".
Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
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