Украинский певец восхитил своим отношением к жене

Позитив обратился к своей жене.

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Позитив обратился к жене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Позитив

Кратко:

Позитив показал свою жену

Певец поздравил Юлию Сахневич

Украинский известный певец Позитив поздравил свою жену – украинскую танцовщицу Юлию Сахневич.

На своей странице в соцсетях Позитив написал поздравление своей жене с днем рождения.

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Сегодня, 26 февраля, Юлии исполнилось 35 лет, певец нежно обнял свою избранницу.

На фото Алексей и Юлия нежно обнимались и мило смотрели друг другу в глаза.

"Моя Ю! Ты моя мечта, которая сбылась, моя команда и лучшее приключение в жизни! Бери меня и дочку за руки – вместе покорим еще много вершин. Обещаю быть рядом, держать крепко и никогда не подвести. С днем рождения, Юлькин! Люблю безгранично", — написал артист.

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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