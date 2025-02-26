Украинский певец восхитил своим отношением к жене

Кратко:
- Позитив показал свою жену
- Певец поздравил Юлию Сахневич
Украинский известный певец Позитив поздравил свою жену – украинскую танцовщицу Юлию Сахневич.
На своей странице в соцсетях Позитив написал поздравление своей жене с днем рождения.
Сегодня, 26 февраля, Юлии исполнилось 35 лет, певец нежно обнял свою избранницу.
На фото Алексей и Юлия нежно обнимались и мило смотрели друг другу в глаза.
"Моя Ю! Ты моя мечта, которая сбылась, моя команда и лучшее приключение в жизни! Бери меня и дочку за руки – вместе покорим еще много вершин. Обещаю быть рядом, держать крепко и никогда не подвести. С днем рождения, Юлькин! Люблю безгранично", — написал артист.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.
А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.
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Кто такой Позитив?
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".
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