Умер легендарный солист группы Iron Maiden

Пол ДиʼАнно своим голосом на многие годы закрепил "Железную Деву" в истории мирового рока.

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Умер Пол ДиʼАнно - Пол ДиʼАнно из Iron Maiden умер в возрасте 66 лет / коллаж: Главред, фото: pexels.com

21 октября 2024 гола в своем доме в Солсбери, графство Уилтшир, Англия, умер рок-исполнитель Пол ДиʼАнно - первый солист легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden. Ему было 66 года.

Про смерть артиста сообщили представители звукозаписывающей компании Conquest Music от имени его семьи: "Мы гордимся тем, что Пол Ди'Анно был членом нашей творческой семьи, и просим легионы его поклонников поднять бокал в его память". Их слова приводит издание BBC.

"Вклад Пола в Iron Maiden был огромен и помог нам встать на путь, по которому мы движемся как группа уже почти пять десятилетий. Его новаторское присутствие в качестве фронтмена и вокалиста, как на сцене, так и на наших первых двух альбомах, будет с большой теплотой вспоминаться не только нами, но и поклонниками по всему миру", - добавляют участники Iron Maiden.

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Пол ДиʼАнно был первым студийным вокалистом группы Iron Maiden, которая только начинала свой путь к мировой славе. Он выступал с коллективом с 1978 года по 1981, его голос звучит на первых двух студийных альбомах - "Iron Maiden" и "Killers". В 1982 году ДиʼАнно был заменен Брюсом Дикинсоном, потому что, как позже говорил сам Пол, "он отрывался без остановки, 24 часа в сутки, и последствия его образа жизни не были справедливыми по отношению к группе, фанатам или к самому себе".

Причины смерти музыканта не разглашаются. Впрочем, в последние годы Пол ДиʼАнно имел множество проблем со здоровьем, которые усадили его в инвалидное кресло. В таком виде он выступал до своих последних дней. Не последнюю роль в таком положении вокалиста сыграла болезнь коленного сустава. В 2021 году ДиʼАнно провели в Хорватии операцию, но этого оказалось не достаточно.

Кто такие Iron Maiden? Iron Maiden (с англ. - "Железная дева") - британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом. Iron Maiden продали свыше 100 миллионов копий альбомов по всему миру. За международные достижения коллектив в 2002 году был награжден премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней в цементе на Hollywood RockWalk (Бульвар Сансет, Лос-Анджелес), сообщает Википедия. Обладатели премии "Грэмми" (2011) за лучшее метал-исполнение.

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