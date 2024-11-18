"В последний момент": Кристина Орбакайте приняла важное решение - детали

Кристина Орбакайте решила поступить, как ее мама.

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Кристина Орбакайте остается в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте не прилетит в РФ на новогодние корпоративы

Почему она приняла такое решение

Российская певица Кристина Орбакайте отказалась от корпоративов в стране-оккупанте РФ, как и ее мама Алла Пугачева.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Орбакайте решила не выступать в РФ из-за "политической ситуации, отмены и не очень теплого приема на родине".

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Певица проведет зиму в Калифорнии и будет там до конца января. Пропагандисты отметили, что Кристине предлагали прилететь в страну-оккупанта, но она не согласилась.

"При этом Орбакайте не раз пыталась вернуться домой — ведь в Штатах она собирала пустые залы. В прошлом году артистка состригла с каждого корпоратива по 4,5 млн деревянных и уехала в США. В этом Кристина даже согласилась выступить в Кремлёвском дворце бесплатно, но в последний момент отказалась", - заявили росСМИ.

Кристина Орбакайте проигнорировала россиян / фото: скрин t.me/mash

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Главред сообщал, что Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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