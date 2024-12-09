Внучка Софии Ротару показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

Кратко:
- Анатолий Евдокименко сбежал за границу после начала полномасштабной войны
- Его младшая сестра Соня показала, как он выглядит сейчас
Украинская модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет в США и свободно путешествует по всему миру. Компанию ей недавно составил ее брат Анатолий.
30-летний внук Ротару после неудачной попытки пересечь границу в начале полномасштабной войны все же сумел выехать за рубеж, где творит музыку под псевдонимом SHMN.
Как сейчас выглядит Анатолий Евдокименко показала его младшая сестра София в своем блоге в Instagram. Видео с братом было ответом Сони на вопрос от подписчиков о том, кого она рада видеть всегда.
В кадре он что-то увлеченно рассказывает. Ролик, вероятно, был снят во время совместного отдыха внуков Софии Ротару. К слову, сама певица, по слухам, продолжает жить в Украине во время полномасштабной войны.
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Как внук Софии Ротару бежал из Украины?
В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами.
Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залег на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.
Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это сделал – неизвестно.
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