Внук-беглец Ротару впервые за долгое время появился в сети

Вы узнаете:
- В каком образе появился внук Ротару
- Что он делал
Внук Софии Ротару Анатолий, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сбежал и даже прозвал себя кочевником, поделился новым образом на своей странице в Instagram.
Молодой мужчина выложил видео со своей тренировки. На опубликованных кадрах Анатолий стоит спиной к камере в шортах и гольфах и скачет на скакалке. Свое лицо парень показал в конце видео, когда останавливал запись.
Кроме того, все видео было снять в черно-белых цветах. В зале он тренируется один на один с собой.
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Напомним, ранее Главред писал, что София Ротару, которая молчит о военном нападении России на Украину, но при этом реагирует на подлые удары россиян, опубликовала фото украинского флага. Тем самым Ротару каждый раз обозначает, что она поддерживает украинский народ.
7 марта 2022 года, на границе с Молдовой задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.
Позже стало известно, что Анатолию все же удалось покинуть страну. Он обосновался в Европе, где вплотную занялся своей музыкальной карьерой. В декабре 2022 года Евдокименко-младший впервые прокомментировал свой побег.
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Как внук Софии Ротару бежал из Украины?
В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства. Вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами их задержали.
Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залегал на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.
Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Как оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это делал – неизвестно.
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