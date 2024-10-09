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Внучка Софии Ротару призналась, чем зарабатывает на лакшери-жизнь в США

Анна Подгорная
9 октября 2024, 20:50
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Соня Евдокименко оказалась не из робкого десятка, и с удовольствием занимается бизнесом.
Соня Евдокименко
Соня Евдокименко новости - внучка Софии Ротару открыла бизнес в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, уже много лет живет в США, где получает высшее образование и подрабатывает моделью. Однако недавно оказалось, что это - не единственные занятия девушки.

Звездная наследница обнаружила в себе предпринимательскую жилку и обзавелась небольшим бизнесом. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Евдокименко изучает историю искусства, но, после стажировки в одной из американский компаний по производству декоративной косметики, решила окунуться больше "в пространство красоты". Результатом этого стало появление у Сони онлайн-магазина.

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Ее главный продукт - скульптор лица в форме бабочки, который девушка активно продвигает в своем блоге. За один такой массажер покупателю придется выложить минимум 60 долларов (чуть меньше 2.5 тыс. грн - прим редактора).

София Евдокименко
Соня Евдокименко новости - внучка Софии Ротару открыла бизнес в США / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица СолоХа впервые озвучила имя своего мужа - отца ее второго ребенка. До этого она скрывала избранника из-за особенностей его работы.

Также стало известно, что Дмитрий Ступка не выдержал даже дня работы в США и сорвал здоровье - за границей актеру пришлось работать в фирме по перевозке мебели.

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