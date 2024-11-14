Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал важное заявление - детали

Кратко:
- Никита Пресняков даст новые концерт
- Певец показал процесс подготовки
Российский певец Никита Пресняков, который так и не высказался о вторжении РФ в Украину и в 2022 году переехал с женой Аленой жить в США, занимается музыкой за границей, там он собрал свою группу и уже даже был на гастролях.
Россияне же никак не могут пережить, что Пресняков успешный даже за границей, все время пускают слухи, как ему там тяжело и плохо. Но Никита продолжает свое дело и объявил на своей странице в соцсетях, что 21 ноября состоится его концерт в Нью-Йорке, а 23 ноября в Майами.
Также он показал, как готовится к выступлениям.
Отметим, в США певца уже несколько раз видели с артистами, которые признаны в РФ иноагентами, от чего россияне буквально сходили с ума. Хотя позиция Никиты так и не понятна, поскольку недавно он все же приезжал в страну-оккупанта и провел время со своим отцом-путинистом Владимиром Пресняковым.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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