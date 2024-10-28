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"Я могу так посмотреть": Павел Зибров признался, почему его ревнует жена

Анна Подгорная
28 октября 2024, 23:17
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Марина Зиброва не привыкла сдерживать себя, если интуиция подсказывает дурное.
Павел Зибров с женой
Павел Зибров новости - Павел Зибров рассказал про ревность жены Марины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Читайте подробней:

  • Почему Марина Зиброва увольняет "глазастых" девушек
  • Как Павел Зибров относится к категоричности жены
  • Были ли у артиста драки из-за жены

Певец и Народный артист Украины Павел Зибров и в свои элегантные 67 удерживает позиции секс-символа украинской эстрады. И хоть жене Марине, которая по совместительству является директором звезды, Зибров хранит трогательную верность, время от времени она все же бывает ревнивой.

Об этом певец рассказал в интервью Люкс ФМ. Он отметил, что его жена даже увольняла из команды девушек, если ей казалось, что они проявляют интерес в Павлу Николаевичу.

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"Бывало, кто-то на меня глаз может прикинуть из балета или бэк-вокалисток. Она сказала: "Так, мне эта девочка не нравится". Я: Так у нее же хороший шпагат, растяжечка! А Марина: "Она не нравится. У нее глаза такие, что она тебя соблазнит в первой поездке". Я говорю, что понял", - поделился Зибров.

При этом он отмечает, что ни капли не сожалеет об этом, ведь твердо убежден, что такое послушание перед женой - вполне естественно. Тем более когда его работа, как артиста, состоит в том, чтобы нравиться женщинам.

Также Павел Зибров признался, что совершенно не ревнив. А если кто-то положит глаз на его Марину, то с наглецом у певца разговор короткий: "Я не ревнив. Если я вижу, что кто-то моей жене подмигивает или какие-то знаки подает, я всегда подхожу и "в дюндель". Драк не было. Я могу так посмотреть, что они боятся меня. Все-таки дядя метр девяносто, спортивное телосложение, качаюсь..."

Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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