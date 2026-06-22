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Зеленский сделал неожиданное признание про дочь: "Хочет рассказать мне"

Кристина Трохимчук
22 июня 2026, 16:48
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Президент Украины считает, что его дочь Александра должна оставаться в Украине.
Владимир Зеленский с дочерью Александрой
Владимир Зеленский с дочерью Александрой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Зеленский, t.me/V_Zelenskiy_official

Вы узнаете:

  • Владимир Зеленский рассказал про отношения с дочерью
  • Почему Александра остается в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал откровенное интервью ведущей ТСН Алле Мазур, в котором затронул тему взаимоотношений с дочерью. Глава государства объяснил, почему Александра продолжит учебу в Украине.

По словам Зеленского, времени на общение с детьми у него не так много. Но он старается уделять достаточно внимания старшей дочери Александре, которая недавно сдала последний экзамен чтобы получить диплом бакалавра.

видео дня
Владимир Зеленский с детьми
Владимир Зеленский с детьми / фото: instagram.com, Владимир Зеленский

"Общаемся с ней. Больше она хочет рассказать мне о себе, потому что я больше интересуюсь. Правда, нет времени, и очень хочется уже не с ребенком, а со взрослым человеком пообщаться", — признался президент.

Владимир Зеленский рассказал, что Александра планирует продолжить учебу и поступить в магистратуру. Президент подчеркнул, что для него было важно оставить детей в Украине. Таким образом Александра и Кирилл должны были оставаться в контексте происходящего на родине.

Владимир Зеленский про семью
Владимир Зеленский про семью / скрин из видео

"Для меня очень важно, что она обучалась в университете тут, в Украине. Это важно — не по слухам знать, что проходит твое государство, и быть тут во время войны", — высказался Зеленский.

Где сейчас дочь Зеленского

Дочь Владимира Зеленского окончила столичную Новопечерскую школу, причем ее выпускной год совпал с началом полномасштабного вторжения. В 2022 году Александра успешно сдала НМТ и стала студенткой юридического факультета. В 2026 году дочь президента получит диплом бакалавра и продолжит обучение на магистратуре.

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О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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