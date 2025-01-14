"Жалко парня": что случилось с внуком Аллы Пугачевой в США

Никита Пресняков потерял все свои вещи в США.

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Никита Пресняков пострадал в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

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Вещи Никиты Преснякова сгорели в Лос-Анджелесе

Мама и бабушка помогают певцу финансово

Журналист Максим Донской, который проживает в Лос-Анджелесе, заявил, что российский певец Никита Пресняков, который так публично и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину, но уехал с женой жить в США, пострадал от пожаров, которые стали настоящей катастрофой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Никита вместе с женой Аленой Красновой отправились в безопасное место, но пребывают в тяжелом материальном состоянии.

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Донской утверждает, что пара потеряла все при пожаре и теперь у них финансовые проблемы.

"Сгорели вещи. Убежали, что успели — взяли. Никита остался без денег, помогают мама и бабушка. Жалко парня, не везет ему в последнее время", — сказал журналист.

Отметим, пока Пресняков не комментировал данное заявление СМИ и собирается продолжать свои концерты в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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