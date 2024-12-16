"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

Кратко:
- Потап вышел на связь с украинцами
- Беглец рассказал, что делает за границей
Украинский известный рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, прокомментировал свой поступок.
На странице своей жены Насти Каменских в соцсетях шоумен написал соответствующий комментарий.
Все дело в том, что под новым постом Насти подписчики спросили, куда же пропал ее муж, а некоторые даже предположили, что пара рассталась.
Каменских подобные вопросы пропускает, а Потап решил все же высказаться.
"Жду у себя", - написал он в ответ.
Напомним, певица также долгое время находилась за границей, но иногда приезжала в Украину с концертами, а сейчас она остается в Киеве, в отличии от мужа.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
Вас может заинтересовать:
- "Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери
- "Предложил попытаться сблизиться": Ксения Мишина отвергла украинского ведущего
- Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред