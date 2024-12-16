"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

Потап решил ответь на критику в его сторону.

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Потап пообщался с подписчиками жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап вышел на связь с украинцами

Беглец рассказал, что делает за границей

Украинский известный рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, прокомментировал свой поступок.

На странице своей жены Насти Каменских в соцсетях шоумен написал соответствующий комментарий.

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Все дело в том, что под новым постом Насти подписчики спросили, куда же пропал ее муж, а некоторые даже предположили, что пара рассталась.

Каменских подобные вопросы пропускает, а Потап решил все же высказаться.

"Жду у себя", - написал он в ответ.

Напомним, певица также долгое время находилась за границей, но иногда приезжала в Украину с концертами, а сейчас она остается в Киеве, в отличии от мужа.

Потап ответил хейтерам / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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