Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

Кратко:
- Жена Олега Ляшко в сентябре 2024 подала заявление о разводе
- В декабре было назначено дата слушания по делу о расторжении брака
- До начала судового заседания Росита Ляшко отозвала иск
В сентябре 2024 года жена Олега Ляшко Росита Ляшко (Сайранен) инициировала процесс развода с бывшим депутатом. На тот момент их брак длился 26 лет.
Рассмотрение дела было назначено на март 2025 года. Причины расставания Олега и Роситы Ляшко оба супруга предпочитали не комментировать.
Однако недавно стало известно, что Сайранен, которая выступала истицей, через своего представителя подала в суд ходатайство о том, чтобы делу о ее разводе не давали ход. Суд его удовлетворил - иск остался без рассмотрения. Решение об этом появилось на сайте судебных реестров Украины 23 июня 2025 года. Что заставило Роситу изменить свое мнение, не разглашается.
Олег и Росита Ляшко состояли в фактическом браке с 1998 году. Официальный они заключили двадцатью годами позже. Супруги воспитывают дочь Владиславу (2002) и сына Александра (2020).
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Кто такой Олег Ляшко?
Олег Валерьевич Ляшко (род. 3 декабря 1972, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский политик, бывший народный депутат Украины VIII, VII, VI, V, IV созывов (2006-2019), журналист, телеведущий, редактор. Лидер Радикальной партии Олега Ляшко. Кандидат в Президенты Украины на президентских выборах 2014 и 2019, отмечает Википедия.
Интересные факты о Ляшко:
- Олег Ляшко стал прототипом одного из персонажей украинского мультсериала Сказочная Русь.
- Ляшко пытался привести в Верховную Раду корову, но ему помешало спецподразделение милиции.
- По рейтингам Радио Свобода Олег Ляшко больше всего из депутатов 6-го созыва работал над скандалами.
- В марте 2013 года Олег Ляшко пытался попасть в самолет с вилами, для поднятия народного восстания в Донецке, но его не пропустили сотрудники аэропорта.
- По данным информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегию избирательной кампании Радикальной партии на парламентских выборах 2014 года разработал российский политтехнолог Игорь Шувалов, близкий к Сергею Левочкину, а непосредственных руководителей штаба партии возглавлял Владислав Каськив.
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