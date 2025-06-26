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Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

Анна Подгорная
26 июня 2025, 23:16
62
Именно Росита Сайранен подала на развод в прошлом году.
Олег Ляшко с женой
Олег Ляшко сегодня - развод деятеля с Роситой Сайранен не состоялся / коллаж: Главред, фото: facebook.com/O.Liashko

Кратко:

  • Жена Олега Ляшко в сентябре 2024 подала заявление о разводе
  • В декабре было назначено дата слушания по делу о расторжении брака
  • До начала судового заседания Росита Ляшко отозвала иск

В сентябре 2024 года жена Олега Ляшко Росита Ляшко (Сайранен) инициировала процесс развода с бывшим депутатом. На тот момент их брак длился 26 лет.

Рассмотрение дела было назначено на март 2025 года. Причины расставания Олега и Роситы Ляшко оба супруга предпочитали не комментировать.

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Однако недавно стало известно, что Сайранен, которая выступала истицей, через своего представителя подала в суд ходатайство о том, чтобы делу о ее разводе не давали ход. Суд его удовлетворил - иск остался без рассмотрения. Решение об этом появилось на сайте судебных реестров Украины 23 июня 2025 года. Что заставило Роситу изменить свое мнение, не разглашается.

Развод Олега Ляшко не состоялся
Олег Ляшко сегодня - развод деятеля с Роситой Сайранен не состоялся / reyestr.court.gov.ua

Олег и Росита Ляшко состояли в фактическом браке с 1998 году. Официальный они заключили двадцатью годами позже. Супруги воспитывают дочь Владиславу (2002) и сына Александра (2020).

Олег Ляшко с женой и детьми
Олег Ляшко с женой и детьми / facebook.com/O.Liashko

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Кто такой Олег Ляшко?

Олег Валерьевич Ляшко (род. 3 декабря 1972, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский политик, бывший народный депутат Украины VIII, VII, VI, V, IV созывов (2006-2019), журналист, телеведущий, редактор. Лидер Радикальной партии Олега Ляшко. Кандидат в Президенты Украины на президентских выборах 2014 и 2019, отмечает Википедия.


Интересные факты о Ляшко:

  • Олег Ляшко стал прототипом одного из персонажей украинского мультсериала Сказочная Русь.
  • Ляшко пытался привести в Верховную Раду корову, но ему помешало спецподразделение милиции.
  • По рейтингам Радио Свобода Олег Ляшко больше всего из депутатов 6-го созыва работал над скандалами.
  • В марте 2013 года Олег Ляшко пытался попасть в самолет с вилами, для поднятия народного восстания в Донецке, но его не пропустили сотрудники аэропорта.
  • По данным информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегию избирательной кампании Радикальной партии на парламентских выборах 2014 года разработал российский политтехнолог Игорь Шувалов, близкий к Сергею Левочкину, а непосредственных руководителей штаба партии возглавлял Владислав Каськив.
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