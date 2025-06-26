Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

Именно Росита Сайранен подала на развод в прошлом году.

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Олег Ляшко сегодня - развод деятеля с Роситой Сайранен не состоялся / коллаж: Главред, фото: facebook.com/O.Liashko

Кратко:

Жена Олега Ляшко в сентябре 2024 подала заявление о разводе

В декабре было назначено дата слушания по делу о расторжении брака

До начала судового заседания Росита Ляшко отозвала иск

В сентябре 2024 года жена Олега Ляшко Росита Ляшко (Сайранен) инициировала процесс развода с бывшим депутатом. На тот момент их брак длился 26 лет.

Рассмотрение дела было назначено на март 2025 года. Причины расставания Олега и Роситы Ляшко оба супруга предпочитали не комментировать.

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Однако недавно стало известно, что Сайранен, которая выступала истицей, через своего представителя подала в суд ходатайство о том, чтобы делу о ее разводе не давали ход. Суд его удовлетворил - иск остался без рассмотрения. Решение об этом появилось на сайте судебных реестров Украины 23 июня 2025 года. Что заставило Роситу изменить свое мнение, не разглашается.

Олег Ляшко сегодня - развод деятеля с Роситой Сайранен не состоялся / reyestr.court.gov.ua

Олег и Росита Ляшко состояли в фактическом браке с 1998 году. Официальный они заключили двадцатью годами позже. Супруги воспитывают дочь Владиславу (2002) и сына Александра (2020).

Олег Ляшко с женой и детьми / facebook.com/O.Liashko

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