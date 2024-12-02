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Жена Романа Сасанчина забирает дочь и уезжает от певца

Анна Подгорная
2 декабря 2024, 13:10
589
Иванна Сасанчина уже имеет четкий план действий.
Роман Сасанчин, Иванна Сасанчина с дочерью
Жена Романа Сасанчина с дочерью уезжает из страны - причина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn, instagram.com/sasanchyn_official

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Брак украинского певца Романа Сасанчина готовится к новому испытанию на прочность: на сей раз - расстоянием. Жена артиста, блогерша Иванна, заявила, что переезжает с их трехлетней дочерью Элизабет.

В своем блоге в Instagram она рассказала, что заставило ее принять такой решение. Жена Сасанчина уезжает на зимний период за границу по двум причинам: в целях безопасности маленькой Элизы и из-за отключений света.

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Иванна отмечает - дочь растет и начинает понимать больше, из-за чего девочка стала тяжелее переносить опасности войны. "Решила выехать за границу на период зимы. Когда мы последний раз спускались в паркинг во время тревоги, то очень рано разбудили Лизу. Она весь день была раздражена и невыспанная, а каждый раз, когда есть тревога или взрывы, очень плохо реагирует. Я такого для нее не хочу", - говорит она.

Иванна Сасанчина сообщила, что уезжает в Польшу, в Новы-Томысль - небольшой городок близ Познани. Там она уже нашла для Элизы место в саду, и рассчитывает устроиться на работу.

Иванна Сасанчина с дочерью
Иванна Сасанчина с дочерью планирует провести зиму в Польше / instagram.com/annavi_sasanchyn

О том, как разлука повлияет на ее отношения с Романом, Иванна, похоже, ни капельки не переживает. На каверзный вопрос от подписчика, не боится ли она, что певец найдет себе нового партнера во время ее отсутствия, Сасанчина мудро отметила, что не смогла бы остановить мужа от этого решения, даже если была бы рядом.

Роман и Иванна Сасанчины с дочерью
Роман и Иванна Сасанчины готовы к испытанию расстоянием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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Кто такой Роман Сасанчин?

Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

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