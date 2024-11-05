"Злая тетка": Гузеева опозорилась во время шоу и нарвалась на жесткий хейт

Желчная манера телеведущей Гузеевой вызвала волну негатива.

https://glavred.info/starnews/zlaya-tetka-guzeeva-opozorilas-vo-vremya-shou-i-narvalas-na-zhestkiy-heyt-10611377.html Ссылка скопирована

Гузеева оскандалилась на шоу / Коллаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

Вы узнаете:

Как Гузеева оскорбила участницу

Как отреагировала женщина

С кем сравнила участница ведущую

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, опозорилась во время эфира передачи "Давай поженимся".

Как пишут российские пропагандистские СМИ, конфликт возник во время ведущей шоу и многодетной матери с непростой судьбой.

видео дня

33-летняя мать пятерых детей стала участницей шоу "Давай поженимся!", потому что мечтает родить шестого ребенка. У героини трое сыновей от бывшего супруга, который ее избивал, и двойняшки от иностранца из Тайланда, который просил ее сделать аборт.

Участница шоу рассказала, что она сирота и выросла в детском доме. Между тем, она старается заработать на жизнь тем, что пишет стихи и делает вещи на заказ. И когда она стала показывать свое творчество в эфире шоу, Гузеева в своей саркастичной манере ее раскритиковала. Она также добавила, что участница пишет стихи на "пещерном уровне", и посоветовала ей заняться образованием, а не думать о рождении шестого ребенка.

К слову, участница не промолчала. По словам девушки, своей желчностью и энергетикой "Гузеева делает людям больнее и хуже". Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как она, припечатала участница шоу.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал, что Ларису Гузееву заметили в МВД израильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".

Ранее также телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред