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Звезда "Коли ми вдома" и "За двумя зайцами" в тяжелом состоянии - детали

Анна Подгорная
1 июля 2025, 12:45обновлено 1 июля, 13:26
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Три года назад Шелига перенесла операцию на сердце.
Татьяна Шелига с коллегами
Татьяна Шелига сейчас - у актрисы серьезные проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: imdb.com, facebook.com/tat.ana.seliga

Кратко:

  • О плохом состоянии актрисы сообщила ее дочь
  • В начале 2022 года у Татьяна Шелига перенесла стентирование аорты

Украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила в Facebook дочь 76-летней Татьяны Леонардовны.

В последний раз в Сеть актриса выходила в 20 июня - опубликовала фото последствий ракетной атаки на Киев. После этого Шелига пропала со связи. Теперь благодаря ее дочери стала известна причина.

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Анастасия Савицкая-Шелига рассказала про самочувствие мамы, и отметила, что ее сообщение имеет информативный характер, и не является просьбой о помощи. Тем не менее в комментариях ее засыпали добрыми пожеланиями для Татьяны Леонардовны и предложениями о поддержке.

Татьяна Шелига в тяжелом состоянии
Татьяна Шелига сейчас - у актрисы серьезные проблемы со здоровьем / facebook.com/anastasia.savic.ka.seliga

Причину плохого состояния Татьяны Шелиги ее дочь раскрывать не стала. Известно, что в начале 2022 года артистка перенесла сложную операцию на сердце - в Институт сердца она попала с закрытой на 99% аортой. Тогда Татьяне Леонардовне установили стент, после чего она заявила о значительном улучшении самочувствия.

Татьяна Шелига
Татьяна Шелига сейчас - у актрисы серьезные проблемы со здоровьем / facebook.com/tat.ana.seliga

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Кто такая Татьяна Шелига?

Татьяна Шелига - украинская острохарактерная актриса театра и киной. Заслуженная артистка Украины (1996). Карьеру начала в 1972 году. На ее счету несчисленное количество театральных ролей и более 55 кинопректов - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Киевский торт", Возвращение Мухтара", "За двумя зайцами" и пр.

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