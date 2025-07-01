Звезда "Коли ми вдома" и "За двумя зайцами" в тяжелом состоянии - детали

Кратко:
- О плохом состоянии актрисы сообщила ее дочь
- В начале 2022 года у Татьяна Шелига перенесла стентирование аорты
Украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила в Facebook дочь 76-летней Татьяны Леонардовны.
В последний раз в Сеть актриса выходила в 20 июня - опубликовала фото последствий ракетной атаки на Киев. После этого Шелига пропала со связи. Теперь благодаря ее дочери стала известна причина.
Анастасия Савицкая-Шелига рассказала про самочувствие мамы, и отметила, что ее сообщение имеет информативный характер, и не является просьбой о помощи. Тем не менее в комментариях ее засыпали добрыми пожеланиями для Татьяны Леонардовны и предложениями о поддержке.
Причину плохого состояния Татьяны Шелиги ее дочь раскрывать не стала. Известно, что в начале 2022 года артистка перенесла сложную операцию на сердце - в Институт сердца она попала с закрытой на 99% аортой. Тогда Татьяне Леонардовне установили стент, после чего она заявила о значительном улучшении самочувствия.
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Кто такая Татьяна Шелига?
Татьяна Шелига - украинская острохарактерная актриса театра и киной. Заслуженная артистка Украины (1996). Карьеру начала в 1972 году. На ее счету несчисленное количество театральных ролей и более 55 кинопректов - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Киевский торт", Возвращение Мухтара", "За двумя зайцами" и пр.
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