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Звезда Женского квартала рассказала про свои первые серьезные отношения

Анна Подгорная
6 ноября 2024, 23:54
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Реальность отличается от ее представлений, признается Оруджова.
Анастасия Оруджова
Анастасия Оруджова новости - Настя Оруджова рассказала про новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orudjova_nastya

О чем рассказала Оруджова:

  • Год назад у артистки начались первые серьезные отношения
  • Пара уже съехалась и учится обустраивать вместе быт

Украинская актриса, комик и резидент Женского Квартала Анастасия Оруджова впервые раскрыла подробности своей личной жизни. Около года она находится в отношениях с парнем по имени Руслан.

В интервью для Маши Ефросининой артистка призналась, что это ее первый серьезный роман, и отметила, что после тридцати начинать нечто подобное оказалось гораздо сложнее, чем она себе представляла.

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"Я всю свою жизнь была уверена, что как только начну встречаться с парнем, то сразу будет, во-первых, женитьба, дети, и это совместные бюджеты, но вообще нет", - говорит Оруджова.

Впрочем, своими отношениями актриса довольна - ей весело с Русланом, они уважают причуды друг друга, ценят личное пространство. В январе пара съехалась, и обустройство быта также стало вызовом для них. Однако Оруджова нашла компромисс с возлюбленным. По крайней мере в том, что касается уборки - очень важного пункта для Анастасии.

"Я ему сказала: "Ты никогда не уберешь так, как мне нужно, поэтому мне нужно, чтобы ты меня за это благодарил и это видел, а не делал вид, что это так и было всегда". Поэтому когда он заходит, и дома чисто, он говорит: "Ой, как чисто, спасибо тебе". Когда я убираю его вещи, он говорит: "Какая ты молодчинка, спасибо тебе", - рассказывает звезда Женского Квартала.

Что такое Женский Квартал?

Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

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