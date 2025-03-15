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Звездная дзюдоистка Белодед призналась, каким видит своего "правильного" мужчину

Анна Подгорная
15 марта 2025, 01:30
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Дарья Белодед рассказала, на какие важные качества потенциального партнера она обращает внимание.
Дарья Белодед
Дарья Белодед личная жизнь - какого мужчину ищет дзюдоистка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

Вкратце:

  • Белодед рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой
  • Дзюдоистка призналась, какие качества ее привлекают

На месте возлюбленного двукратной чемпионки мира и бронзовой призерши Олимпийских игр по дзюдо Дарьи Белодед мечтал бы оказаться каждый мужчина - она молода, привлекательна и успешна. Однако сердце 24-летней спортсменки способен покорить далеко не каждый.

В недавнем интервью для проекта "Терапія Красою" Белодед рассказала, каким видит своего идеального избранника. Так девушка отметила, что рядом с мужчиной ей важно чувствовать себя и настоящей женщиной - нежной, энергичной, цветущей, и маленькой девочкой, которой не будет страшно довериться партнеру.

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"Когда правильный мужчина с тобой находится, девушка расцветает. У тебя появляется еще больше этой женской энергии, это тоже очень зависит от правильного человека рядом. ... Он должен быть сильнее меня, потому что я сильная девушка. Для меня важно, чтобы рядом был мужчина, которого я уважаю, смотрю и понимаю, что я слабее его, не буду конкурировать, что я маленькая девочка, и он берет ответственность за меня, за отношения", - убеждена Дарья.

Дарья Белодед
Дарья Белодед личная жизнь - какого мужчину ищет дзюдоистка / Скриншот YouTube

Также она рассказала, что высоко ценит мужчин, которые не бросают слов на ветер, а также ищет в потенциальном партнере настоящую доброту. "Сейчас очень мало добрых людей, поэтому это тоже такое важное качество", - говорит дзюдоистка.

Свою личную жизнь сейчас Дарья Белодед скрывает, однако известно, что в 2018 году она встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базеле, а в 2020-ом - с украинским футболистом Денисом Поповым.

Дарья Белодед
Дарья Белодед личная жизнь - какого мужчину ищет дзюдоистка / instagram.com/dariabilodid7

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Кто такая Дарья Белодед?

Дарья Белодед - украинская дзюдоистка. Двукратная чемпионка мира (2018, 2019), трехкратная чемпионнка Европы (2017, 2019, 2024), бронзовая призерка Олимпийских игр 2020, сообщает Википедия.

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