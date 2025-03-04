Дзюдоистка Белодед засветила кольцо с огромным камнем на безымянном пальце

Необычное украшение спровоцировало слухи про перемены в личной жизни Дарьи Белодед.

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Дарья Белодед личная жизнь - на безымянном пальце дзюдоистки появилось кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

Кратко:

Дарья Белодед скрывает свою личную жизнь

Спортсменка невзначай похвасталась кольцом на безымянном пальце

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерша Олимпийских игр по дзюдо Дарья Белодед - одна из самых красивых украинских спортсменок. Она никогда не была замужем, и не много говорит про свою личную жизнь.

Известно про романы Белодед с итальянским дзюдоистом Фабио Базеле (2018) и украинским футболистом Денисом Поповым (2020). Дарья хранит в тайне, что сейчас происходит на ее любовном фронте.

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Однако недавно чемпионка намекнула, что эта часть ее жизни активно развивается. В своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото в романтичном образе - кроме сияющей красоты Белодед поклонники заметили на ее безымянном пальце кольцо с крупным желтым драгоценным камнем. "Весна - пора расцветать", - подписала снимки дзюдоистка.

Дарья Белодед личная жизнь - на безымянном пальце дзюдоистки появилось кольцо / instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед личная жизнь - на безымянном пальце дзюдоистки появилось кольцо / instagram.com/dariabilodid7

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Кто такая Дарья Белодед? Дарья Белодед - украинская дзюдоистка. Двукратная чемпионка мира (2018, 2019), трехкратная чемпионнка Европы (2017, 2019, 2024), бронзовая призерка Олимпийских игр 2020, сообщает Википедия.

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