"Как фарфоровая куколка": Тина Кароль поразила сеть непривычной прической

Артистка оставила лишь привычный макияж: стрелки и красную помаду.
Известная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников чувственным фото.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Вместо привычных локонов артистка убрала волосы в хвост, украсив прическу белым бантом, и дополнив образ стрелками и красной помадой.
Поклонники расхвалили образ певицы, отметив, что им она напоминает красивую куклу.
"Такой фасон платья абсолютно твой, такая изящная", "Ну куколка и все", "Очень красивое фото", "Слишком необычный образ. И слишком красивая", "Как фарфоровая куколка в красивой обертке", - оставляли комментарии поклонники.
Ранее Тина Кароль покорила сеть откровенным декольте.