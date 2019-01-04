"Как фарфоровая куколка": Тина Кароль поразила сеть непривычной прической

Тина Кароль покорила сеть чувственным образом / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников чувственным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Вместо привычных локонов артистка убрала волосы в хвост, украсив прическу белым бантом, и дополнив образ стрелками и красной помадой.

Поклонники расхвалили образ певицы, отметив, что им она напоминает красивую куклу.

"Такой фасон платья абсолютно твой, такая изящная", "Ну куколка и все", "Очень красивое фото", "Слишком необычный образ. И слишком красивая", "Как фарфоровая куколка в красивой обертке", - оставляли комментарии поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила сеть откровенным декольте.