"Сводит с ума": Тина Кароль покорила сеть откровенным декольте

Певица удивила фанатов смелым фото.
Известная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников несвойственным ей откровенным фото.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила черно-белый снимок, на котором она позирует в платье с откровенным декольте, искренне улыбаясь.
Поклонники засыпали артистку комплиментами, обратив внимание на ее лучезарную улыбку.
"Улыбка Тины Кароль прекрасна", "Такие глазки, такая улыбка, сводит с ума", "Идеал женщины", - оставляли комментарии подписчики.
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