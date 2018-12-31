"Сводит с ума": Тина Кароль покорила сеть откровенным декольте

Тина Кароль удивила фанатов пикантным декольте / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников несвойственным ей откровенным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила черно-белый снимок, на котором она позирует в платье с откровенным декольте, искренне улыбаясь.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, обратив внимание на ее лучезарную улыбку.

"Улыбка Тины Кароль прекрасна", "Такие глазки, такая улыбка, сводит с ума", "Идеал женщины", - оставляли комментарии подписчики.

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