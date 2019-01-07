Лобода в отпуске похвасталась своей растяжкой: опубликованы фото

Украинская поп-певица Светлана Лобода, более известная в последние несколько лет своими постоянными гастролями в России, опубликовала несколько снимков своих тренировок-растяжек, проведенных на отдыхе.

Все фото были опубликованы на странице певицы в социальной сети Instagram.

Лобода, однако, не стала указывать геолокацию того курорта, на котором она отдыхает со старшей дочерью Евой.

Напомним, ранее Лобода показала совместное фото с предполагаемым отцом своей младшей дочери - солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, а также взбудоражила фанатов обнаженным снимком.