Золотой глобус-2019: стало известно, кто получил престижную голливудскую премию

В 2019-м "Золотые глобусы" вручили уже в 76-й раз.
В Лос-Анджелесе состоялась очередная, 76-я церемония вручения кинематографической и телепремии "Золотой глобус". В 2019-м ее результаты выглядят следующим образом:1) лучший фильм (драма) — "Богемная рапсодия";2) Лучший актер (драма) — Рами Малек ("Богемная рапсодия");
3) Лучшая актриса (драма) — Гленн Клоуз, ("Жена").
4) Лучшая комедия/мюзикл — "Зеленая книга";
4) Лучший актер комедии/мюзикла — Кристиан Бейл, "Власть";
5) Лучшая актриса комедии/мюзикла — Оливия Коулмен, "Фаворитка";6) Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, за фильм "Рома";
7) Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные";
8) Лучший фильм на иностранном языке — "Рома" (Roma), Альфонсо Куарон;
9) Лучший актер второго плана — Махершала Али, "Зеленая книга";
10)Лучшая актриса второго плана —Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить";
11) Лучший драматический сериал — "Американцы".
Напомним, ранее стало известно, что легендарная кинопремия "Оскар" впервые за 30 лет может пройти без ведущего.
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