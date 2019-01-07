Золотой глобус-2019: стало известно, кто получил престижную голливудскую премию

Золотой глобус / KETV.com

В Лос-Анджелесе состоялась очередная, 76-я церемония вручения кинематографической и телепремии "Золотой глобус". В 2019-м ее результаты выглядят следующим образом:1) лучший фильм (драма) — "Богемная рапсодия";2) Лучший актер (драма) — Рами Малек ("Богемная рапсодия");

3) Лучшая актриса (драма) — Гленн Клоуз, ("Жена").

4) Лучшая комедия/мюзикл — "Зеленая книга";

4) Лучший актер комедии/мюзикла — Кристиан Бейл, "Власть";

5) Лучшая актриса комедии/мюзикла — Оливия Коулмен, "Фаворитка";6) Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, за фильм "Рома";

7) Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные";

8) Лучший фильм на иностранном языке — "Рома" (Roma), Альфонсо Куарон;

9) Лучший актер второго плана — Махершала Али, "Зеленая книга";

10)Лучшая актриса второго плана —Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить";

11) Лучший драматический сериал — "Американцы".

Напомним, ранее стало известно, что легендарная кинопремия "Оскар" впервые за 30 лет может пройти без ведущего.

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