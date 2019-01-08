В США умер актер из фильмов "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы"

Роберт Рут умер в 82 года / https://www.hollywoodreporter.com

В США на 83-м году жизни умер актер Роберт Рут, который снимался в фильмах знаменитого режиссера Квентина Тарантино.

Рута не стало 29 декабря, он скончался из-за осложнений после лечения пневмонии. Но о смерти актера стало известно только на днях от его сына Монти Рута, передает издание The Hollywood Reporter.

Рут снимался в фильмах Тарантино "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", фильме Спилберга "Поймай меня, если сможешь", и в сериале "Миссия невыполнима".

Ранее умер легендарный актер, друг Высоцкого и звезда "Место встречи изменить нельзя".