Умер легендарный актер, друг Высоцкого и звезда "Место встречи изменить нельзя"

Иван Бортник и Владимир Высоцкий / 24СМИ

Известный советский/российский актер, народный артист РФ, Иван Бортник скончался на 80-м году жизни.

Соответствующее сообщение в социальной сети Facebook опубликовал его коллега Владислав Маленко. Бортник много лет проработал в труппе Театра на Таганке и дружил с легендарным актером и бардом Владимиром Высоцким.

Широкой публике Бортник стал известен после роли бандита Промокашки в телефильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, он сыграл в картинах "Иван да Марья", "Родня", "Мама, не горюй", "Не послать ли нам гонца?", "Жила-была одна баба", "Антикиллер".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России внезапно умер известный актер.